Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Указ подписан, пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В следующие два года размеры пенсий в России будут проиндексированы на 20% от текущего уровня.

piqsels.com

Подписаться в Telegram

В следующие два года размеры пенсий в России будут проиндексированы на 20% от текущего уровня.

Индексация социальных пенсий будет осуществлена в два этапа:

- В 2024 году: на 9,5%;
- В 2026 году: на 10,3%.

Увеличение затронет все категории социальных пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и за потерю кормильца. Также пенсии государственных служащих будут проиндексированы.

Повышение размеров пенсий получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.

Параметры индексации прописаны в документе о федеральном бюджете социального фонда. Последнее повышение пенсий было проведено в апреле 2023 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Новости Татарстана

час назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

мор тараканов реутов

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Новости Татарстана

день назад

Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

шумоизоляция газели в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится первая сельская агломерация

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов
Лонгриды
17 часов назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Татарстане майские заморозки нанесли посевам ущерб на 113 млн рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик
Новости Казани
2 часа назад

В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик

Новости Татарстана

23 часа назад

37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста

Новости Татарстана

23 часа назад

Остались следы крови: в Юдино напали на 32-летнего мужчину на детской площадке

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения