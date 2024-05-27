Указ подписан, пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В следующие два года размеры пенсий в России будут проиндексированы на 20% от текущего уровня.

Индексация социальных пенсий будет осуществлена в два этапа:

- В 2024 году: на 9,5%;

- В 2026 году: на 10,3%.

Увеличение затронет все категории социальных пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и за потерю кормильца. Также пенсии государственных служащих будут проиндексированы.

Повышение размеров пенсий получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.

Параметры индексации прописаны в документе о федеральном бюджете социального фонда. Последнее повышение пенсий было проведено в апреле 2023 года.