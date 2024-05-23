Указ подписан, пенсии хотят повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о неожиданной поддержке

Пенсии в России вырастут на 20%: что ждать в 2024-2026 годах?



Правительство России утвердило параметры индексации пенсий на ближайшие годы. В течение 2024-2026 годов выплаты будут повышены в сумме на 20%. Рассказываем, как и когда пройдет индексация.



Двухэтапное повышение:

2024 год: индексация социальных пенсий на 9,5%.

2026 год: повторная индексация на 10,3%.



Кого коснутся изменения?



Повышение затронет всех получателей социальных пенсий, в том числе:

пенсионеров по старости; пенсионеров по инвалидности; получателей пенсий по случаю потери кормильца.



Индексация также распространяется на государственные пенсии, при этом не имеет значения, работает пенсионер или нет.



Соответствующие параметры заложены в документе о федеральном бюджете Социального фонда. Напомним, что предыдущая индексация пенсий была проведена в апреле 2023 года.



Эксперты уверены: повышение пенсий на 20% станет значимой мерой поддержки для миллионов пенсионеров.