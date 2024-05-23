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Указ подписан, пенсии хотят повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о неожиданной поддержке

Правительство России утвердило параметры индексации пенсий на ближайшие годы.

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Пенсии в России вырастут на 20%: что ждать в 2024-2026 годах?

Правительство России утвердило параметры индексации пенсий на ближайшие годы. В течение 2024-2026 годов выплаты будут повышены в сумме на 20%. Рассказываем, как и когда пройдет индексация.

Двухэтапное повышение:

  • 2024 год: индексация социальных пенсий на 9,5%.
  • 2026 год: повторная индексация на 10,3%.


Кого коснутся изменения?

Повышение затронет всех получателей социальных пенсий, в том числе:

  1. пенсионеров по старости;
  2. пенсионеров по инвалидности;
  3. получателей пенсий по случаю потери кормильца.


Индексация также распространяется на государственные пенсии, при этом не имеет значения, работает пенсионер или нет.

Соответствующие параметры заложены в документе о федеральном бюджете Социального фонда. Напомним, что предыдущая индексация пенсий была проведена в апреле 2023 года.

Эксперты уверены: повышение пенсий на 20% станет значимой мерой поддержки для миллионов пенсионеров.

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