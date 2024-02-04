Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на карточки придет новая путинская выплата по 10 тысяч рублей. Кому положена?

В феврале ожидаются изменения в размере пенсионных выплат для пожилых граждан. Большинство получателей пенсии столкнутся с изменением суммы выплат. Пенсионный специалист Сергей Власов прокомментировал, насколько процент изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, включая пенсионеров, являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, поэтому они полагаются на индексацию пенсий и регулярные выплаты, будь то ежемесячные или однократные.

Согласно указу №486, те, кто имел право на получение какого-либо вида пенсии (страховой, социальной и прочих) на 31 августа 2021 года, получили выплату в размере 10 000 рублей. Это решение было принято в целях компенсации увеличения цен из-за инфляции. Благодаря проведению беззаявительного утверждения, большинство пенсионеров уже получили выплаты в сентябре 2021 года. Теперь выполнение этого указа остается лишь для небольшой группы людей.

Чтобы получить однократную выплату в 2024 году, соответствующим критериям пенсионерам потребуется подать заявление. Деньги для военнослужащих и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.

Остальные пенсионеры будут получать выплаты из бюджета социального фонда РФ. Важно помнить, что пенсионеры, не являющиеся постоянными резидентами России, но проживающие в одном из регионов, должны обратиться в любое отделение пенсионного фонда РФ лично.