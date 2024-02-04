Новости России
· Алина Алмакаева

Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на карточки придет новая путинская выплата по 10 тысяч рублей. Кому положена?

Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на карточки придет новая путинская выплата по 10 тысяч рублей. Кому положена?

pl.pinterest.com

Подписаться в Telegram

В феврале ожидаются изменения в размере пенсионных выплат для пожилых граждан. Большинство получателей пенсии столкнутся с изменением суммы выплат. Пенсионный специалист Сергей Власов прокомментировал, насколько процент изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, включая пенсионеров, являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, поэтому они полагаются на индексацию пенсий и регулярные выплаты, будь то ежемесячные или однократные.

Согласно указу №486, те, кто имел право на получение какого-либо вида пенсии (страховой, социальной и прочих) на 31 августа 2021 года, получили выплату в размере 10 000 рублей. Это решение было принято в целях компенсации увеличения цен из-за инфляции. Благодаря проведению беззаявительного утверждения, большинство пенсионеров уже получили выплаты в сентябре 2021 года. Теперь выполнение этого указа остается лишь для небольшой группы людей.

Чтобы получить однократную выплату в 2024 году, соответствующим критериям пенсионерам потребуется подать заявление. Деньги для военнослужащих и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.

Остальные пенсионеры будут получать выплаты из бюджета социального фонда РФ. Важно помнить, что пенсионеры, не являющиеся постоянными резидентами России, но проживающие в одном из регионов, должны обратиться в любое отделение пенсионного фонда РФ лично.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань

клопы домашние фото на стенах

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

подбор прически в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

Новости Татарстана

день назад

Владимира Путина ждут на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

Новости Татарстана

3 часа назад

Семья из Татарстана рассказала о соцподдержке

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане снизилась добыча полезных ископаемых

Новости Татарстана

9 часов назад

Буинские семьи изготовили окопные свечи для СВО
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
11 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

день назад

Пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино

Новости Татарстана

день назад

В РТ после ДТП грузовик и легковушка загорелись, один человек погиб

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой