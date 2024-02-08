Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на банковские карточки придет новая путинская выплата по 10 тысяч рублей

На февраль запланированы изменения в пенсионных выплатах для пожилых людей. Комментируя этот вопрос, эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов отметил, что перемены, непосредственно связанные с пенсионными выплатами, будут отражать текущую экономическую ситуацию. Пожилые люди относятся к наиболее слабому общественном слою и нуждаются в регулярных выплатах для удовлетворения своих основных потребностей.

В 2021 году лицам, имеющим право на получение любого вида пенсии (страховой, социальной или иной), выплачивалось по десять тысяч рублей. Это мероприятие было проведено по Указу Президента страны, чтобы компенсировать инфляционный рост цен. Благодаря беззаявительному порядку большинство россиян уже получили свои выплаты осенью 2021 года. В настоящее время осталось лишь небольшое количество людей, которым необходимо выполнить этот указ.

Для того чтобы получить единоразовую выплату в текущем году, пенсионерам, имеющим на это право, необходимо будет подать заявление.