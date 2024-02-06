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Указ подписан, ожидайте уже в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей

Указ подписан, ожидайте уже в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей

krasivoe-foto.ru

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Пенсионный эксперт рассказал россиянам, что некоторые из них имеют право на получение государственной выплаты, равной 10 000 рублям, но при соответствии нескольким условиям.

В 2021 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который подразумевал разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех пенсионеров. Данное решение было принято для того, чтобы поддержать одно из самых слабых слоев населения в условиях активно развивающегося инфляционного давления в стране.

Большинство из пожилых граждан получили деньги несколько лет назад без подачи заявления. Однако тем пенсионерам, которым не была выплачена данная поддержка, предоставляется возможность получить ее в текущем 2024 году, только теперь уже при условии, что заявление будет подано. Сделать это можно в отделениях Социального фонда Российской Федерации.

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