Указ подписан, обратной дороги нет: обязательный масочный режим возвращается в Россию
ksonline.ru
Вновь власти Санкт-Петербурга ужесточили противоэпидемические меры и ввели обязательное использование масок в общественных местах с повышенным риском заражения, таких как ОРВИ, коронавирус и внебольничная пневмония. В соответствии с постановлением, подписанным представителями города, маски стали неотъемлемой частью жизни горожан.
По информации от Роспотребнадзора, за последний месяц количество взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, возросло на 119%, а у детей – на 65%. Более того, случаи заражения COVID-19 увеличились на 62,5%. Учитывая такую динамику, власти приняли неотложные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Также обязанность ношения масок возлагается на сотрудников организаторов массовых мероприятий. Они должны соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и посетителей.
В образовательных учреждениях классы, в которых количество заболевших составляет более 20% учащихся, будут переведены на дистанционное обучение на одну неделю. Если у двух учеников подтвердится внебольничная пневмония, они также продолжат обучение дистанционно в течение 10 дней. В случае, если число заболевших превысит 10 человек, образовательный процесс будет полностью приостановлен на тот же срок для всей школы.