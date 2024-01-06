Указ подписан, обратной дороги нет: обязательный масочный режим возвращается в Россию

Вновь власти Санкт-Петербурга ужесточили противоэпидемические меры и ввели обязательное использование масок в общественных местах с повышенным риском заражения, таких как ОРВИ, коронавирус и внебольничная пневмония. В соответствии с постановлением, подписанным представителями города, маски стали неотъемлемой частью жизни горожан.



По информации от Роспотребнадзора, за последний месяц количество взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, возросло на 119%, а у детей – на 65%. Более того, случаи заражения COVID-19 увеличились на 62,5%. Учитывая такую динамику, власти приняли неотложные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.





Теперь обязательное использование масок распространяется и на медицинские учреждения. В больничные палаты будет допускаться только медицинский персонал и ухаживающие за серьезно больными пациентами. Тем самым, обеспечивается максимальная безопасность для всех присутствующих в медицинских учреждениях.Также обязанность ношения масок возлагается на сотрудников организаторов массовых мероприятий. Они должны соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и посетителей.В образовательных учреждениях классы, в которых количество заболевших составляет более 20% учащихся, будут переведены на дистанционное обучение на одну неделю. Если у двух учеников подтвердится внебольничная пневмония, они также продолжат обучение дистанционно в течение 10 дней. В случае, если число заболевших превысит 10 человек, образовательный процесс будет полностью приостановлен на тот же срок для всей школы.