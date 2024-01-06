Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан, обратной дороги нет: обязательный масочный режим возвращается в Россию

Указ подписан, обратной дороги нет: обязательный масочный режим возвращается в Россию

ksonline.ru

Подписаться в Telegram

Вновь власти Санкт-Петербурга ужесточили противоэпидемические меры и ввели обязательное использование масок в общественных местах с повышенным риском заражения, таких как ОРВИ, коронавирус и внебольничная пневмония. В соответствии с постановлением, подписанным представителями города, маски стали неотъемлемой частью жизни горожан.

По информации от Роспотребнадзора, за последний месяц количество взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, возросло на 119%, а у детей – на 65%. Более того, случаи заражения COVID-19 увеличились на 62,5%. Учитывая такую динамику, власти приняли неотложные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Теперь обязательное использование масок распространяется и на медицинские учреждения. В больничные палаты будет допускаться только медицинский персонал и ухаживающие за серьезно больными пациентами. Тем самым, обеспечивается максимальная безопасность для всех присутствующих в медицинских учреждениях.

Также обязанность ношения масок возлагается на сотрудников организаторов массовых мероприятий. Они должны соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и посетителей.

В образовательных учреждениях классы, в которых количество заболевших составляет более 20% учащихся, будут переведены на дистанционное обучение на одну неделю. Если у двух учеников подтвердится внебольничная пневмония, они также продолжат обучение дистанционно в течение 10 дней. В случае, если число заболевших превысит 10 человек, образовательный процесс будет полностью приостановлен на тот же срок для всей школы.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончался председатель Союза фотографов Татарстана Сергей Красиков

как прикрепить сетку от тараканов на вытяжки в ванной комнате

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане за 236 млн рублей благоустроят восемь водоемов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

файер-шоу в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани на Кубке России по лыжным гонкам выступят лидеры сборной страны

Новости Татарстана

день назад

Трое хоккеистов из "Ак Барса" отправились в "Нефтяник"

Новости Татарстана

день назад

Жители РТ назвали ключевые проблемы в сфере ЖКХ

Новости Татарстана

день назад

Малыш Идель, который родился первым в новом году, покинул роддом Челнов
Лонгриды
день назад

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

Новости Татарстана

час назад

В Казани на Рождество организуют спецподачу общественного транспорта

Новости Татарстана

час назад

В Казани проведут мастер-класс по фигурному катанию

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ветеран ВОВ отметил свое 104-летие

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей
«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане за 236 млн рублей благоустроят восемь водоемов

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске почтили память народного поэта Татарстан
«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань
Интересное в Казани
6 дней назад

«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань