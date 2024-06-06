Указ подписан: названы даты и правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году

В последнем обновлении нормативов, касающихся проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, предоставлена возможность ученикам, не сумевшим достичь минимального количества баллов, повторно сдать экзамены. Это относится ко всем дисциплинам, включая обязательные и элективные предметы.

ЕГЭ является определяющим этапом при окончании школьного обучения и при поступлении в университеты.

Согласно обновлённым правилам, студенты, не прошедшие минимальный уровень для выдачи аттестата, могут воспользоваться шансом пересдать экзамены в дополнительные дни основного периода или в рамках специальных сессий. Это распространяется на все предметы, включая новые, добавленные после президентской инициативы в феврале.

Повторная сдача экзаменов запланирована с июня по июль. Так 4 и 5 июля студенты имеют возможность выбрать любой предмет для повторной сдачи. Это даёт возможность улучшить результаты до окончания приёмной кампании в университеты и институты.

Крайне важно, что зачтённым считается только результат последней сдачи экзамена, при этом все предшествующие попытки отменяются. Это требует от студентов хорошей подготовки к повторным экзаменам, улучшая тем самым их возможности для успешного поступления в вузы.