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Указ подписан: Набиуллина заявила о сворачивании льготных ипотечных программ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме выступила против расширения льготных программ кредитования.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме выступила против расширения льготных программ кредитования. По ее словам, такая мера приведет к росту ставок по обычным кредитам, сообщает РИА Новости.

"Я не за расширение льготных программ, а совсем наоборот", - подчеркнула Набиуллина.

Тем временем, правительство ищет пути охлаждения перегретого ипотечного рынка и борьбы с ростом цен на жилье. В качестве одного из вариантов рассматривается замена действующих льготных программ новыми. В частности, предлагается предоставлять льготную ипотеку только многодетным семьям на покупку квартир большой площади.

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