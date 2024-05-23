Указ подписан: Мишустин полностью поменял решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

Забота о старшем поколении: что ждёт пенсионеров в 2024 году?



2024 год принесет приятные новости для многих российских пенсионеров. Государство усиливает социальную поддержку старшего поколения, внедряя ряд важных изменений в пенсионной системе.



Удвоение пенсий для самых нуждающихся:



С 2024 года пенсии граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будут увеличены вдвое. Эта мера позволит значительно повысить качество жизни наиболее уязвимых категорий пенсионеров и обеспечить им достойную старость.



Почёт и уважение к ветеранам:



Ветераны Великой Отечественной войны, истинные герои нашей страны, получат ежемесячную прибавку к пенсии до 10 тысяч рублей. Это дань уважения и благодарности за их подвиг, а также ощутимая материальная помощь.



Автоматическое начисление и удобство для большинства:



Большинство пенсионеров получат прибавки и выплаты автоматически, без дополнительных обращений и заявлений. Однако, при изменении жизненных обстоятельств, например, появлении новых иждивенцев, важно своевременно сообщать об этом в соответствующие инстанции.



Планируем пенсию сами:

С 2024 года у каждого гражданина появится возможность самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию с помощью специального калькулятора на портале Госуслуг. Сервис позволит узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент и стаж, а также скорректировать свои пенсионные накопления уже сейчас.



2024 год обещает стать годом позитивных перемен для российских пенсионеров. Государство продолжает совершенствовать пенсионную систему, стремясь обеспечить достойный уровень жизни старшего поколения.



Информация предоставлена по материалам "Нашей Газеты".