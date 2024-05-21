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Указ подписан: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году размер пенсий для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы будет увеличен вдвое, обеспечивая им более комфортное существование.

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В 2024 году размер пенсий для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы будет увеличен вдвое, обеспечивая им более комфортное существование.

Это дополнение будет доступно и тем гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие общества. Ветераны Великой Отечественной войны также получат дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей в знак признания и уважения к их службе. Большинству пенсионеров не понадобится предпринимать специальные шаги для получения этих льгот. Однако в случае изменений в личной жизни важно обновлять информацию, особенно при увеличении числа иждивенцев либо других существенных изменениях.

С 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет использовать портал Госуслуг для увеличения своей будущей пенсии. С помощью специального калькулятора на платформе можно будет вычислить индивидуальные пенсионные коэффициенты и определить трудовой стаж, что поможет лучше спланировать финансовое будущее. Воспользовавшись этой возможностью, можно начать заботиться о своем пенсионном обеспечении уже сегодня, согласно информации из Нашей Газеты.

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