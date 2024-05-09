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Указ подписан: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году пенсии увеличат вдвое для людей старше 80 лет и для инвалидов первой группы.

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В 2024 году пенсии увеличат вдвое для людей старше 80 лет и для инвалидов первой группы.

Это решение правительства направлено на обеспечение достойного уровня жизни для тех, кто внёс значительный вклад в общество. Кроме того, пенсионеры, связанные с Днём Победы и Великой Отечественной войной, получат дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей. Это заслуженная поддержка для ветеранов и героев.

Большинству пенсионеров необходимо предпринимать дополнительные действия для использования этих преимуществ. Если возникли изменения в жизненной ситуации, например, появились новые иждивенцы или другие значительные изменения, важно обновить свою информацию.

С 1 мая 2024 года каждый гражданин сможет увеличить свою будущую пенсию через портал Госуслуги. Специальный калькулятор на платформе поможет рассчитать индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что позволит планировать увеличение пенсионных выплат. Это отличная возможность начать заботиться о своем будущем уже сегодня!

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