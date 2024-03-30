Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии уже с 1 апреля

Пенсионные выплаты в 2024 году будут пересчитаны поэтапно. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, согласно информации из "Известий". Согласно указу, страховая часть выплат в 2024 году увеличится на 1 572 рубля. После пересчета, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по возрасту увеличился на 1 631 рубль, достигнув 23 449 рублей. Кроме того, с 1 января фиксированная надбавка к страховой пенсии увеличилась с 7 567,3 до 8 134,9 рубля.

С 1 марта 2024 года пенсии россиянам, достигшим 80 лет в феврале, также будут увеличены. Фиксированная надбавка для них удвоится и составит рекордные 16 269,76 рубля. Такую же доплату получат инвалиды I группы, достигшие 80-летнего возраста. Следующее повышение пенсий произойдет 1 апреля, когда размер социальных пенсий увеличится на 7,5%. Средняя сумма выплаты после индексации составит 13 455 рублей.

Также в апреле будут увеличены государственные пенсии для определенных категорий граждан. В августе произойдет пересчет пенсионного балла, а в октябре будут проиндексированы военные пенсии на 4,5%.