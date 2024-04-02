Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с начала апреля, пенсионеры в шоке

В 2024 году в России будет реализована поэтапная программа увеличения пенсионных выплат, отражающая обязательства государства перед своими пожилыми гражданами.

В соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным в ноябре 2023 года, неработающие пенсионеры увидят повышение своих пенсий на 7,5%.

Это повышение включает в себя увеличение страховой части пенсий на сумму в 1 572 рубля, что после пересчета в январе привело к тому, что средний размер пенсии достиг 22 605 рублей. Специальное внимание заслуживает рост фиксированной надбавки, которая теперь составляет 8 134,9 рубля.

Кроме того, 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий также на 7,5%, что увеличит среднюю пенсию до 13 455 рублей. Социальные пенсии, рассчитанные по особым условиям, играют ключевую роль в обеспечении финансовой поддержки лиц, имеющих особые заслуги или находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Апрель принесет повышение и для государственных пенсий, затрагивая почти 700 тысяч человек, включая ветеранов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также другие категории граждан, оказавших значительный вклад в историю и развитие страны.