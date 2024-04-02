Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с начала апреля, пенсионеры в шоке

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с начала апреля, пенсионеры в шоке

utro-news.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году в России будет реализована поэтапная программа увеличения пенсионных выплат, отражающая обязательства государства перед своими пожилыми гражданами.

В соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным в ноябре 2023 года, неработающие пенсионеры увидят повышение своих пенсий на 7,5%.

Это повышение включает в себя увеличение страховой части пенсий на сумму в 1 572 рубля, что после пересчета в январе привело к тому, что средний размер пенсии достиг 22 605 рублей. Специальное внимание заслуживает рост фиксированной надбавки, которая теперь составляет 8 134,9 рубля.

Кроме того, 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий также на 7,5%, что увеличит среднюю пенсию до 13 455 рублей. Социальные пенсии, рассчитанные по особым условиям, играют ключевую роль в обеспечении финансовой поддержки лиц, имеющих особые заслуги или находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Апрель принесет повышение и для государственных пенсий, затрагивая почти 700 тысяч человек, включая ветеранов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также другие категории граждан, оказавших значительный вклад в историю и развитие страны.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Интересное в Казани

23 часа назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

санация от тараканов дома москва

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

курсы публичных выступлений в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
Новости Татарстана
9 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

2 часа назад

Атака беспилотника на предприятие в Нижнекамске не привела к серьезным разрушениям

Интересное в Казани

23 часа назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

2 часа назад

Количество потерпевших из-за атаки дронов в «Алабуге» увеличилось до 13 человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ
Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей
Новости Татарстана
час назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

Депутат допустил, что Татарстан атаковал самолет с Украины

Новости Татарстана

3 часа назад

Песков заявил, что не располагает данными об участии «Талибана» в форуме в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Число пострадавших от атаки беспилотника выросло до 7 человек
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей