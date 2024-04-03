Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с начала апреля, пенсионеры шокированы

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с начала апреля, пенсионеры шокированы

rutube.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году пенсионная система России претерпит ключевые изменения, направленные на повышение пенсионных пособий для неработающих пенсионеров, как было объявлено в инициативах, утвержденных Владимиром Путиным.

Уже заметно, что начало года принесло приятные новости для пенсионеров с увеличением пенсий на 7,5%, что отразилось в существенном увеличении как базовых, так и общих пенсионных выплат.

Отчеты указывают на рост страховых пенсий на 1 572 рубля, что привело к повышению средней пенсии до 22 605 рублей. Страховая пенсия по старости также увеличилась, достигнув 23 449 рублей, в то время как базовая надбавка выросла до 8 134,9 рубля.

Дополнительное повышение пенсий предвидится на начало апреля, когда планируется индексация социальных пенсий на 7,5%, что приведет к повышению средней выплаты до 13 455 рублей. Эти меры нацелены на поддержку лиц с особыми потребностями, включая инвалидов и лиц без необходимого стажа работы.

Кроме того, в апреле ожидается увеличение государственных пенсий, которое коснется примерно 700 тысяч граждан, в том числе участников военных действий, жертв катастроф, а также выдающихся личностей в области науки и культуры.

Эти предстоящие изменения демонстрируют стремление правительства укрепить финансовую защищенность пенсионеров, обновляя механизмы пенсионных начислений для соответствия современным экономическим условиям и обеспечивая более достойный уровень жизни для старшего поколения в России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Интересное в Казани

день назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

на обоях плесень

Новости Татарстана

день назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Интересное в Казани

2 дня назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

отциклевать паркет цена в Москве

Лонгриды

22 часа назад

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Новости Татарстана

день назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

9 часов назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

день назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

день назад

В Казани число погибших от столкновения машины с поездом возросло до 2
Новости Татарстана
7 часов назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

час назад

Жители и гости Татарстана смогут увидеть Марс и Сатурн

Новости Татарстана

3 часа назад

Мотоциклист получил травмы, когда столкнулся с авто в Казани

Важное в РТ

3 часа назад

Благотворительная программа ВТБ «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

Новости Татарстана

3 часа назад

Всех детей вывели на улицу: в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация
«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА
Новости Татарстана
час назад

«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане населенные пункты могут затопить 10 рек

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ из-за подъема уровня воды закрыли 2 моста через реку Свияга

Новости Татарстана

5 часов назад

Число пострадавших после атаки беспилотников в РТ увеличилось до 14
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году