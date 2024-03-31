Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с 1 апреля

Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с 1 апреля

РБК

Подписаться в Telegram

Пересчет выплат пенсий в 2024 году будет проводиться поэтапно.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%, сообщают "Известия". Согласно указу, страховая часть пенсий в 2024 году увеличивается на 1 572 рубля. После пересчета, который состоялся 1 января, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1 631 рубль - до 23 449 рублей. Также с 1 января фиксированная надбавка к страховой пенсии выросла с 7 567,3 до 8 134,9 рубля.

Следующее увеличение пенсий запланировано на 1 апреля - размер социальных пенсий будет проиндексирован на 7,5%. После индексации средняя сумма выплаты составит 13 455 рублей. Социальная пенсия назначается по различным критериям, включая инвалидность, потерю кормильца или недостаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Также в апреле будут повышены государственные пенсии, это затронет около 700 тыс. человек, включая участников ВОВ, граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, летчиков, космонавтов, военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Казани

23 часа назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

вентеляционная решётка чтобы тараканы не пробил

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник
Лонгриды
22 часа назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Новости Казани

23 часа назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Казани

23 часа назад

В Казани пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино
Лонгриды
2 дня назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

2 дня назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Новости Казани

2 дня назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей
Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»
Интересное в Казани
5 дней назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»