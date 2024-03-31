Указ подписан: Мишустин огласил новый размер пенсии с 1 апреля

Пересчет выплат пенсий в 2024 году будет проводиться поэтапно.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%, сообщают "Известия". Согласно указу, страховая часть пенсий в 2024 году увеличивается на 1 572 рубля. После пересчета, который состоялся 1 января, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1 631 рубль - до 23 449 рублей. Также с 1 января фиксированная надбавка к страховой пенсии выросла с 7 567,3 до 8 134,9 рубля.





Следующее увеличение пенсий запланировано на 1 апреля - размер социальных пенсий будет проиндексирован на 7,5%. После индексации средняя сумма выплаты составит 13 455 рублей. Социальная пенсия назначается по различным критериям, включая инвалидность, потерю кормильца или недостаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии.Также в апреле будут повышены государственные пенсии, это затронет около 700 тыс. человек, включая участников ВОВ, граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, летчиков, космонавтов, военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.