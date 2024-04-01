Указ подписан: Мишустин обнародовал новый размер пенсии с 1 апреля

В 2024 году в РФ реализуется этапный план корректировки пенсионных начислений, основанный на новейших регулятивных предложениях.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров предвидится на уровне 7,5%, как утверждено президентом Владимиром Путиным. С начала года средний размер пенсии увеличился до 22 605 рублей, в то время как средняя страховая пенсия возросла до 23 449 рублей. Дополнительно, было зафиксировано увеличение базовой надбавки к пенсии.

Апрель месяц ознаменуется дальнейшим повышением пенсионных выплат, на этот раз касающимся социальных пенсий, которые вырастут на 7,5%, достигая в среднем 13 455 рублей. Данные выплаты предназначены для категорий граждан с особыми условиями жизни, включая тех, кто имеет статус инвалида или недостаточный трудовой стаж.

Помимо этого, предвидится увеличение государственных пенсий в апреле, охватывающее около 700 тысяч лиц, в том числе ветеранов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, их семьи, а также жителей городов, имеющих важное историческое значение. Данные мероприятия отражают стремление правительства к обеспечению надлежащей экономической поддержки пенсионеров в условиях текущей финансовой и инфляционной обстановки.