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Указ подписан: Мишустин кардинально изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году планируется увеличение пенсий граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы.

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В 2024 году планируется увеличение пенсий граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы. Эта мера направлена на обеспечение достойного уровня жизни тем, кто внес значительный вклад в развитие страны.

Также ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную материальную помощь до 10 тысяч рублей. Большинству пенсионеров выплаты будут производиться автоматически, однако необходимо сообщать в Пенсионный фонд о любых изменениях. С 2024 года каждый сможет влиять на размер своей будущей пенсии, используя специальный калькулятор на портале госуслуг.

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