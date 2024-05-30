Указ подписан: Мишустин кардинально изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году планируется увеличение пенсий граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы. Эта мера направлена на обеспечение достойного уровня жизни тем, кто внес значительный вклад в развитие страны.

Также ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную материальную помощь до 10 тысяч рублей. Большинству пенсионеров выплаты будут производиться автоматически, однако необходимо сообщать в Пенсионный фонд о любых изменениях. С 2024 года каждый сможет влиять на размер своей будущей пенсии, используя специальный калькулятор на портале госуслуг.