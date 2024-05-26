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Указ подписан: Мишустин изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

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В 2024 году РФ ждут изменения, которые направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и увеличение прозрачности пенсионного процесса.

В фокусе внимания - самые уязвимые категории:

Две пенсии будут доступны для граждан, чей возраст больше 80 лет и инвалидов 1 группы: мера станет значительным шагом к обеспечению достойного уровня жизни тем, кто внес огромный вклад в развитие страны.


Дополнительная поддержка для ветеранов ВОВ: выплата до 10 000 руб.
Процесс получения пенсии станет проще:
Изменения произойдут автоматически. Нужно информировать пенсионный фонд об изменениях в данных, особенно о появлении в семье иждивенцев.

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