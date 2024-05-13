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Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсионным выплатам — пожилых россиян ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году российское правительство анонсировало значительное повышение пенсий для отдельных групп граждан.

flectone.ru

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В 2024 году российское правительство анонсировало значительное повышение пенсий для отдельных групп граждан.

В центре внимания – пожилые люди старше 80 лет и инвалиды первой группы. Цель этих изменений – улучшить уровень жизни и предоставить заслуженную поддержку тем, кто внес значительный вклад в развитие общества.

Основные группы, получающие повышение:

  • Граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы: Выплаты для этих граждан будут удвоены, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни.
  • Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, связанные с Днем Победы: Для этой категории предусмотрены дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей в знак признания их заслуг перед страной.

Что нужно знать о новом повышении:

  1. Обновление информации: Большинству пенсионеров не требуется предпринимать дополнительных шагов для повышения пенсии, но важно своевременно обновлять данные, особенно если в семье появились иждивенцы или произошли другие изменения.
  2. Калькулятор на Госуслугах: С 1 мая 2024 года на портале Госуслуги появится специальный калькулятор, помогающий гражданам рассчитать пенсионные коэффициенты и стаж. Этот инструмент поможет пенсионерам спланировать выплаты и найти способы их увеличения.

Правительственные инициативы призваны укрепить уверенность российских пенсионеров в завтрашнем дне, предоставив более существенную финансовую поддержку. Удвоение выплат для наиболее уязвимых групп и создание новых инструментов для расчета пенсий помогут гражданам уверенно смотреть в будущее.

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