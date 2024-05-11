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Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсионным выплатам — пожилых ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году правительство России планирует значительное повышение пенсий для некоторых групп населения.

u-f.ru

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В 2024 году правительство России планирует значительное повышение пенсий для некоторых групп населения.

В центре внимания — пожилые граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы, которые получат удвоенные выплаты. Это решение призвано обеспечить достойный уровень жизни тем, кто внёс существенный вклад в развитие общества.

Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, связанные с Днём Победы, также получат дополнительные выплаты в размере до 10 тысяч рублей. Это важный шаг в признании их подвига и преданности стране, выражая благодарность и поддержку героям.

Для большинства пенсионеров дополнительные действия не требуются. Однако важно актуализировать информацию, если жизненная ситуация изменилась, например, появились иждивенцы или произошли другие важные события. Это поможет гражданам получить максимально возможные выплаты.

С 1 мая 2024 года портал Госуслуги предложит специальный калькулятор, помогающий гражданам рассчитать пенсионные коэффициенты и стаж. Инструмент позволит лучше планировать будущие пенсионные выплаты и предпринять меры для их увеличения.

Эти инициативы обеспечат гражданам возможность более эффективно заботиться о своем будущем и получать заслуженную поддержку в старости.

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