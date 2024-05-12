Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсионным выплатам — пожилых граждан ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году правительство России анонсировало значительное повышение пенсий для некоторых категорий граждан.

mirtesen.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году правительство России анонсировало значительное повышение пенсий для некоторых категорий граждан, уделив особое внимание пожилым людям старше 80 лет и инвалидам первой группы.

Планируется удвоить их выплаты, чтобы обеспечить более достойный уровень жизни тем, кто внес существенный вклад в развитие общества.

Кому увеличат выплаты:

  • Граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы получат удвоенные выплаты. Эта мера призвана поддержать наиболее уязвимые группы, улучшая качество их жизни.
  • Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, связанные с Днем Победы, могут рассчитывать на дополнительные выплаты, которые достигнут 10 тысяч рублей. Это признание их подвига и преданности стране.

Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать никаких дополнительных шагов для получения повышения. Тем не менее, необходимо обновить информацию о жизненной ситуации, если появились иждивенцы или произошли другие изменения. Актуальные данные помогут обеспечить максимальную возможную пенсию.

С 1 мая 2024 года на портале Госуслуги будет доступен специальный калькулятор, который поможет гражданам рассчитать пенсионные коэффициенты и стаж. Этот инструмент позволит пенсионерам лучше планировать свои будущие выплаты и принять меры для их увеличения.

Эти инициативы дадут возможность российским пенсионерам увереннее заботиться о своем будущем, получая заслуженную поддержку в старости.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Новости Казани

день назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

из чего сделать сетку для вентиляции

Новости Казани

6 часов назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

2 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

замена дверей автомобиля стоимость в Москве

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

13 часов назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

14 часов назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Казани

5 часов назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

5 часов назад

Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке

Новости Татарстана

5 часов назад

Силовики Казани готовятся работать больше
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ план по строительству индивидуальных домов выполнили на 96%

Новости Татарстана

5 часов назад

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Новости Татарстана

5 часов назад

Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
день назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева