Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсионным выплатам — пожилых граждан ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году правительство России анонсировало значительное повышение пенсий для некоторых категорий граждан, уделив особое внимание пожилым людям старше 80 лет и инвалидам первой группы.

Планируется удвоить их выплаты, чтобы обеспечить более достойный уровень жизни тем, кто внес существенный вклад в развитие общества.

Кому увеличат выплаты:

Граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы получат удвоенные выплаты. Эта мера призвана поддержать наиболее уязвимые группы, улучшая качество их жизни.

Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, связанные с Днем Победы, могут рассчитывать на дополнительные выплаты, которые достигнут 10 тысяч рублей. Это признание их подвига и преданности стране.

Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать никаких дополнительных шагов для получения повышения. Тем не менее, необходимо обновить информацию о жизненной ситуации, если появились иждивенцы или произошли другие изменения. Актуальные данные помогут обеспечить максимальную возможную пенсию.

С 1 мая 2024 года на портале Госуслуги будет доступен специальный калькулятор, который поможет гражданам рассчитать пенсионные коэффициенты и стаж. Этот инструмент позволит пенсионерам лучше планировать свои будущие выплаты и принять меры для их увеличения.

Эти инициативы дадут возможность российским пенсионерам увереннее заботиться о своем будущем, получая заслуженную поддержку в старости.