Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

2024 год обещает стать переломным для российской пенсионной системы: на горизонте — ряд важных изменений, направленных на улучшение жизни пенсионеров. Государство намерено активнее поддерживать граждан старшего поколения, делая акцент на наиболее уязвимых группах.



Грядущее удвоение пенсий россиян старше 80 лет и инвалидов I группы — важный шаг навстречу социальной справедливости. Эта мера позволит обеспечить достойный уровень жизни тем, кто в силу возраста или состояния здоровья нуждается в повышенной поддержке.



Не забыты и герои Великой Отечественной войны: их ждёт единовременная материальная выплата до 10 тысяч рублей — символ глубокой благодарности за их подвиг.



Пенсионный фонд России уже сейчас активно информирует граждан о грядущих изменениях. Хорошая новость: для большинства пенсионеров процесс получения выплат останется прежним и не потребует дополнительных хлопот. Важно лишь следить за актуальностью своих данных в ПФР и своевременно сообщать о любых изменениях, например, о появлении иждивенцев.



Но и это ещё не всё! Уже в 2024 году на портале Госуслуг будет запущен инновационный пенсионный калькулятор. Этот удобный инструмент позволит каждому гражданину не только отслеживать свой пенсионный стаж и накопленные баллы, но и смоделировать различные варианты своего пенсионного будущего, выбирая наиболее оптимальные стратегии формирования пенсионных накоплений.



2024 год открывает новую главу в истории российской пенсионной системы — главу, наполненную заботой о старшем поколении и стремлением обеспечить ему достойное настоящее и уверенное будущее.