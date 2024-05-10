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Указ подписан: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ожидает долгожданный сюрприз

В 2024 году правительство запланировало значительное увеличение пенсий для определенных групп граждан.

stolicaonego.ru

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В 2024 году правительство запланировало значительное увеличение пенсий для определенных групп граждан.

В частности, люди старше 80 лет и те, кто имеет инвалидность первой группы, получат двойное повышение своих выплат. Это решение направлено на обеспечение достойного уровня жизни тем, кто внёс огромный вклад в развитие общества.

Ветераны Великой Отечественной войны и связанные с Днём Победы пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере до 10 тысяч рублей. Эти средства призваны выразить благодарность и поддержку нашим ветеранам и героям за их вклад и преданность стране.

Для большинства пенсионеров не требуется никаких дополнительных действий для получения этих льгот. Однако, если жизненная ситуация изменилась — появились новые иждивенцы или произошли иные важные изменения, — важно обновить информацию, чтобы получить максимально возможные выплаты.

С 1 мая 2024 года каждый гражданин сможет использовать портал Госуслуги для увеличения своей будущей пенсии. На платформе появится специальный калькулятор, позволяющий рассчитать свои пенсионные коэффициенты и трудовой стаж. Благодаря этому инструменту можно будет лучше планировать свои будущие пенсионные выплаты и предпринять меры по их увеличению.

Таким образом, эти инициативы позволят гражданам заботиться о своем будущем и получать заслуженную поддержку в старости.

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