Принят закон, предусматривающий конфискацию имущества граждан, распространяющих недостоверную информацию об армии России и призывающих к действиям, подрывающим безопасность государства. Новое законодательство требует одобрения Советом Федерации и подписи Президента.

Внесенные изменения в Уголовный Кодекс позволяют конфисковывать имущество, полученное в результате преступлений по новым статьям, которые касаются распространения ложной информации о вооруженных силах и призыва к действиям, противоречащим национальной безопасности. Закон также уточняет, что конфискация имущества будет осуществляться только при наличии корыстных мотивов совершения преступления.

В результате в России введены дополнительные меры по лишению имущества, включающие телефоны, квартиры, планшеты, автомобили и другие ценности, в случае распространения дезинформации или призывов к действиям, угрожающим национальной безопасности.