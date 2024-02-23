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Указ подписан: какие выплаты получат все пенсионеры в марте

Указ подписан: какие выплаты получат все пенсионеры в марте

bangkokbook.ru

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Недавно было объявлено о предоставлении дополнительных льгот для российских пенсионеров. С марта этот привилегий будет распространяться на всех старших граждан, включая тех, кто все еще трудится.

Один из крупнейших банков Российской Федерации, Промсвязьбанк, предлагает эту награду. Финансовая организация планирует возобновить программу, как только будет принято официальное решение и будут соблюдены все необходимые условия. По словам эксперта пенсионной сферы Сергея Власова, пожилым россиянам, выбравшим этот банк для получения своих пенсий, будут предоставлены дополнительные льготы.

В 2023 году банк провел аналогичную акцию, предоставляя пенсионерам, переводящим свои пенсии в этот банк, дополнительную выплату в размере 2 000 рублей. В этот раз сумма была увеличена до 4 000 рублей.

Согласно условиям программы, пенсионеры должны получить карту ПСБ и начать получать на нее страховые выплаты по старости. Оформление карты начинается уже в текущем феврале, а выплата бонуса будет осуществляться в марте. Программа будет действовать до июля текущего года.

Отмечается, что важно сделать хотя бы одну покупку с использованием карты. Эксперты поясняют, что сумма покупки не ограничена и может быть, к примеру, 5 или 10 рублей.

Бонус будет выплачиваться всем участникам акции отдельно от пенсии и может быть использован независимо от дохода пенсионера.

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