Указ подписан: граждане России с 1 июля больше не смогут брать кредиты

В рамках последнего заседания Государственной думы России были приняты ключевые изменения в законодательстве, касающиеся процедур оформления кредитов.

С июля текущего года вводится нововведение, позволяющее каждому гражданину России устанавливать персональный запрет на регистрацию кредитов и микрозаймов на своё имя, что является важным шагом в противодействии мошенничеству через использование украденных данных россиян.

Актуальность изменений в законодательстве

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, новая инициатива направлена на обеспечение защиты личной информации граждан от её незаконного использования. Володин подчеркнул, что эти меры станут эффективным барьером против злоупотреблений со стороны мошенников.

Депутаты выражают обеспокоенность участившимися случаями кибермошенничества и подчеркнул, что новые правила позволят гражданам избежать нежелательных кредитных обязательств.

Процесс введения самозапрета

Граждане смогут инициировать запрет, подав заявление в МФЦ или через онлайн-портал «Госуслуги». Для этого нужно предоставить Страховой номер индивидуального лицевого счёта. В случае необходимости отмены такого запрета, для возобновления возможности оформления кредитов, процедура также может быть осуществлена через заявление, с соблюдением 24-часового срока на реализацию изменений.

Обеспечение доступности новых услуг

Дмитрий Вяткин, первый заместитель главы фракции Единой России, поднял вопрос о доступности этих новшеств для пожилых граждан, указав на потенциальные трудности с адаптацией к цифровым технологиям. Руководитель Комитета по финансовому рынку, заверил, что предпринимаются все меры для упрощения доступа к необходимым услугам через МФЦ.

Эти поправки к законодательству предоставляют гражданам более широкие возможности для контроля над своей кредитной активностью, укрепляя защиту их финансов от мошенничества и повышая общую финансовую безопасность нации.