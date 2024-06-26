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Указ подписан: граждане РФ с 1 июля больше не смогут брать кредиты

На последнем заседании депутаты Госдумы Российской Федерации одобрили поправки, которые изменят процесс регистрации кредитных операций в России.

frankmedia.ru

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На последнем заседании депутаты Госдумы Российской Федерации одобрили поправки, которые изменят процесс регистрации кредитных операций в России.

С июля 2024 года каждый житель страны сможет наложить запрет на регистрацию потребительских кредитов и займов на своё имя, что станет значительным шагом в борьбе с мошенничеством, основанным на использовании украденных личных данных.

Ответ на растущую угрозу кибермошенничества

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данная инициатива призвана защитить граждан от незаконного использования их персональных данных для оформления кредитов. «Эти меры создадут надежный барьер для мошенников, которые злоупотребляют чужой информацией для своих корыстных целей», — подчеркнул Володин.

Антон Гетта, заместитель председателя Комитета ГД России по защите конкуренции, указал на увеличение инцидентов кибермошенничества, особенно активных при удалённом оформлении кредитов. Он отметил, что новые правила помогут не только защитить граждан от мошенников, но и предотвратить навязывание нежелательных услуг.

Как работает система самозапрета

Россияне смогут инициировать самозапрет, подав заявление через многофункциональные центры (МФЦ) или портал госуслуг. Для этого потребуется указать свой СНИЛС. В том случае, если гражданину нужна будет отмена запрета, например, для оформления кредитных сделок по собственному желанию, процесс также можно будет инициировать через заявление, и ограничения будут сняты в течение 24 часов.

Обеспечение доступности для всех слоев населения

Дмитрий Вяткин, первый заместитель главы фракции Единой России, обратил внимание на то, что не все пожилые люди могут легко адаптироваться к использованию цифровых технологий. Анатолий Аксаков, глава Комитета по финансовому рынку, добавил, что будут созданы все условия для доступа к необходимым услугам в МФЦ.

Эти законодательные изменения предоставят гражданам больше контроля над своей кредитной активностью и укрепят защиту их финансов от мошеннических действий, улучшая общую финансовую безопасность населения.

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