Указ подписан: гражданам РФ от 25 до 65 лет выплатят по 25 000 рублей с 6 апреля

С 6 апреля в России стартует программа государственных выплат для семей, которые решили расширить свою семью путем рождения или усыновления ребенка.

Эта инициатива касается граждан в возрасте от 25 до 65 лет, предоставляя им значительную финансовую поддержку.

Как стало известно, во всех регионах страны семьям будет выплачиваться единовременная сумма при рождении или усыновлении ребенка. Размер этой выплаты в текущем году был увеличен до 24 604 рублей. Однако, если усыновленный ребенок является инвалидом, старше семи лет или приходится частью братской группы, сумма поддержки возрастает до 187 тысяч рублей.

Право на получение такой поддержки имеют не только биологические родители, но и опекуны или приемные родители, которые должны предоставить в соответствующие органы все необходимые документы для подтверждения статуса родителя или опекуна.

Хотя закон позволяет усыновление с 18 лет, чаще всего граждане обращаются за этим правом после достижения 25-летнего возраста. В то время как люди старше 65 лет редко решаются на усыновление, основная целевая аудитория для этих выплат — это именно возрастная категория от 25 до 65 лет.

Такие меры поддержки демонстрируют внимание государства к вопросам семейной политики, поощряя россиян к увеличению семей и предоставляя финансовую помощь для новых этапов в их жизни. Выплаты начнутся уже в ближайшие дни, обеспечивая дополнительную поддержку семьям на начальном этапе воспитания детей, сообщает PRIMPRESS.