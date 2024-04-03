Указ подписан. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

В апреле этого года российские работники столкнутся с необычайно щедрым количеством выходных дней.

Эксперты по трудовым вопросам акцентируют внимание на том, что из-за грамотного распределения праздничных и выходных дней, апрель предоставит до десяти дней для отдыха, делая его идеальным временем для релаксации без затрат отпускных дней.

В течение месяца работников ожидает 21 рабочий день, что делает апрель особенно привлекательным для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свое время. В связи с этим специалисты советуют отложить планирование отпуска на другой период, чтобы извлечь максимальную пользу из предоставляемых выходных.

В зависимости от рабочего графика, общее количество рабочих часов в апреле будет различаться: для стандартной пятидневки с восьмичасовым рабочим днем это будет 168 часов, а для укороченной 36-часовой рабочей недели — 151 час.

За счет празднования майских праздников, которые начинаются уже в апреле, работники получат дополнительные выходные, начиная с последнего воскресенья месяца и заканчивая средой, что в итоге составит десять дней для отдыха. Эта особенность календаря дает отличную возможность для всех, кто стремится к эффективному сочетанию работы и отдыха, позволяя зарядиться энергией без потери отпускных дней.