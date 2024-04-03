Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

Указ подписан. Граждан России ждут 10 выходных в апреле

flectone.ru

Подписаться в Telegram

В апреле этого года российские работники столкнутся с необычайно щедрым количеством выходных дней.

Эксперты по трудовым вопросам акцентируют внимание на том, что из-за грамотного распределения праздничных и выходных дней, апрель предоставит до десяти дней для отдыха, делая его идеальным временем для релаксации без затрат отпускных дней.

В течение месяца работников ожидает 21 рабочий день, что делает апрель особенно привлекательным для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свое время. В связи с этим специалисты советуют отложить планирование отпуска на другой период, чтобы извлечь максимальную пользу из предоставляемых выходных.

В зависимости от рабочего графика, общее количество рабочих часов в апреле будет различаться: для стандартной пятидневки с восьмичасовым рабочим днем это будет 168 часов, а для укороченной 36-часовой рабочей недели — 151 час.

За счет празднования майских праздников, которые начинаются уже в апреле, работники получат дополнительные выходные, начиная с последнего воскресенья месяца и заканчивая средой, что в итоге составит десять дней для отдыха. Эта особенность календаря дает отличную возможность для всех, кто стремится к эффективному сочетанию работы и отдыха, позволяя зарядиться энергией без потери отпускных дней.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

убить тараканов в квартире с гарантией

Лонгриды

23 часа назад

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Интересное в Казани

2 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

бутовая кладка в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

10 часов назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

день назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

8 часов назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан
Новости Татарстана
8 часов назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители и гости Татарстана смогут увидеть Марс и Сатурн

Новости Татарстана

4 часа назад

Мотоциклист получил травмы, когда столкнулся с авто в Казани

Важное в РТ

5 часов назад

Благотворительная программа ВТБ «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

Новости Татарстана

5 часов назад

Всех детей вывели на улицу: в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация
«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА
Новости Татарстана
3 часа назад

«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане населенные пункты могут затопить 10 рек

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ из-за подъема уровня воды закрыли 2 моста через реку Свияга

Новости Татарстана

7 часов назад

Число пострадавших после атаки беспилотников в РТ увеличилось до 14
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году