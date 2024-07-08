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Указ подписан: граждан РФ начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО в автоматическом режиме

В России внедряется новая система видеонаблюдения для выявления автомобилей без действующего полиса ОСАГО.

carsweek.ru

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В России внедряется новая система видеонаблюдения для выявления автомобилей без действующего полиса ОСАГО.

Проект, разработанный МВД, Центральным банком и Российским союзом автостраховщиков, скоро обсудят в Госдуме.

Принцип работы

Система будет сканировать номера автомобилей с помощью дорожных камер и идентифицировать транспорт без полиса ОСАГО, применяя штрафы не более одного раза в день.

Эффективность и ожидания

Тестирование системы подтвердило ее эффективность. Ожидается, что она уменьшит количество незастрахованных автомобилей, повысит безопасность дорожного движения и укрепит законопослушание в области автострахования.

Общественное мнение

Предстоящее внедрение системы активно обсуждается среди автовладельцев и страховщиков и будет детально рассмотрено на предстоящих государственных слушаниях.

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