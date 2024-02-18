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Указ подписан: эту сумму получат все до одного пенсионеры уже в марте

Указ подписан: эту сумму получат все до одного пенсионеры уже в марте

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Российским пенсионерам было объявлено о новых финансовых выплатах, которые будут получать все пожилые граждане. Этот бонус станет доступен для лиц пенсионного возраста уже в марте, и работающие пенсионеры также смогут рассчитывать на его получение. Своими знаниями в области пенсионного дела поделился пенсионный эксперт Сергей Власов в интервью для издания Primpress.

По словам Власова, возможность получить приятную финансовую сумму предоставил один из ведущих банков России. Банковское учреждение снова запустит свою программу, после подписания соответствующего указа и установления необходимых условий. Этот бонус будет выплачиваться всем, кто выберет этот банк для получения своей пенсии. Речь идет о ПСБ.

"В прошлом году данный кредитный банк уже проводил подобную акцию. На тот момент пенсионеры, переводившие свою пенсию в этот банк, получили единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. В этот раз сумма этого бонуса увеличена до четырех тысяч рублей", — пояснил Власов.

В соответствии с программой, гражданам необходимо будет оформить банковскую карту и начать получать на нее свою пенсию. Процесс оформления карты можно будет начать уже в феврале, а бонус будет начислен в марте. Данная программа будет действовать до июля текущего года.

"Также важно провести хотя бы одну покупку с помощью этой карты. Сумма покупки не ограничена, то есть покупка может быть любой, даже на небольшую сумму, например, на пять или десять рублей", — добавил пенсионный эксперт.

Выплата данного бонуса будет производиться всем, кто примет участие в акции. Эти деньги будут выплачиваться отдельно от пенсии и будут доступны независимо от уровня доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан.

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