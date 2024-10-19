Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения российские пенсионеры в ноябре

В ближайшее время пенсионеров России ожидает радостная новость — Промсвязьбанк объявил о возобновлении программы финансовой поддержки, предусматривающей одноразовые выплаты.

Эта инициатива направлена на улучшение финансового положения пожилых граждан страны и уже вызвала огромный интерес среди пенсионеров.

Возвращение программы Промсвязьбанка

Промсвязьбанк ранее уже предлагал одноразовые выплаты пенсионерам, что пользовалось большой популярностью. Теперь банк вновь запустил эту программу, сделав её доступной для всех пенсионеров, независимо от уровня дохода или социального статуса. Это универсальная поддержка для старшего поколения, которую можно получить без особых усилий.

Как получить выплату?

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пенсионерам нужно выполнить несколько простых шагов:

Оформление карты Промсвязьбанка. Это первый и необходимый шаг для получения бонуса. Карта становится средством для перевода средств.

Заполнение заявления. После оформления карты нужно подать заявление, указав банковские реквизиты для перечисления пенсии.

Перечисление первой пенсии на карту. После того как первая пенсия поступит на счёт в Промсвязьбанке, банк автоматически начислит пенсионеру 2 000 бонусных баллов.

Как использовать бонусные баллы?

Полученные бонусные 2 000 баллов можно легко конвертировать в рубли по курсу один к одному. Это означает, что на счёт пенсионера поступит 2 000 рублей, которые можно использовать на любые нужды — будь то повседневные расходы, лекарства или подготовка к зимнему сезону.

Условия участия и сроки

Время играет важную роль: пенсионерам рекомендуется оформить карту и подать заявление как можно скорее. Программа действует до ноября, и выплаты начнут поступать уже в этом месяце, что делает её особенно своевременной в преддверии холодов. Промсвязьбанк гарантирует оперативное зачисление средств на счёт каждого участника программы.

Важность программы для пенсионеров

Сергей Власов, эксперт по пенсионному обеспечению, отмечает, что данная инициатива Промсвязьбанка — это часть широкой программы поддержки пожилых людей в России, направленной на повышение их финансовой стабильности. Выплаты помогут пенсионерам чувствовать себя увереннее в сложный экономический период, особенно перед зимними месяцами, когда расходы на коммунальные услуги и повседневные нужды традиционно возрастают.

Возобновление программы Промсвязьбанка — это не просто финансовая поддержка, а реальный вклад в улучшение жизни пенсионеров. Дополнительные средства позволят им легче справиться с сезонными расходами и повысить своё благосостояние. Важно не упустить возможность воспользоваться этой программой уже в ближайшее время, чтобы получить поддержку до начала зимы.