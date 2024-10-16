Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре 2024-го

Один из ведущих российских банков, ПСБ, объявил о возобновлении программы денежных выплат для пенсионеров. Эта инициатива направлена на улучшение благосостояния пожилых граждан и станет приятным дополнением к их ежемесячной пенсии.

Уже в ноябре пенсионеры смогут получить дополнительные средства в размере 2000 рублей, которые будут начислены на их банковские карты.

Детали программы

Согласно словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, программа ПСБ предусматривает бонус в размере 2000 рублей, который будет начислен на карту пенсионера после того, как на неё поступит первая пенсия. Эти средства можно будет использовать наравне с обычными рублями для оплаты товаров и услуг. Важно отметить, что эта программа доступна всем пенсионерам, независимо от их трудового статуса и уровня доходов, что делает предложение особенно привлекательным и доступным для широкого круга пожилых граждан.

Условия участия

Для того чтобы воспользоваться преимуществами программы, пенсионеру необходимо выполнить всего два простых шага:

Оформить банковскую карту ПСБ. Пенсионерам предлагается открыть специальную карту для получения пенсии, которая станет основным инструментом для участия в программе.

Подать заявление. После оформления карты, пенсионер должен заполнить заявление с указанием всех необходимых реквизитов для перевода пенсии на карту ПСБ.

После поступления первой пенсии на карту, банк автоматически начислит 2000 бонусных рублей.

История инициативы

ПСБ не впервые проводит подобную акцию. Два года назад банк уже предлагал пенсионерам аналогичную программу приветственных выплат за перевод пенсии на карту. Инициатива оказалась успешной, о чём свидетельствуют положительные отзывы участников программы. В результате ПСБ принял решение возобновить акцию, предоставив пенсионерам дополнительные возможности для улучшения их финансового положения.

Положительное влияние на благосостояние пенсионеров

Программа ПСБ, возобновленная в 2023 году, ожидается с большим интересом как со стороны пенсионеров, так и экспертов. Дополнительные средства в размере 2000 рублей помогут пожилым людям улучшить своё материальное положение и обеспечат им больше финансовой независимости. В условиях экономической нестабильности такие меры поддержки приобретают особую важность, помогая пенсионерам справляться с повседневными расходами и поддерживать достойный уровень жизни.

Программа ПСБ также стимулирует пенсионеров активнее пользоваться банковскими услугами, что способствует их финансовой интеграции. Пенсионеры могут получать более удобный доступ к финансовым продуктам и сервисам, что упрощает управление их личными финансами.

Возобновление программы денежных выплат от ПСБ — это не только помощь пенсионерам, но и шаг к укреплению социальной ответственности бизнеса перед обществом. Такие инициативы поддерживают пожилых граждан, обеспечивая им дополнительную финансовую поддержку и улучшая качество их жизни.