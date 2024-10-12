Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

В ближайшие месяцы все пенсионеры России смогут воспользоваться новой программой, которая предусматривает гарантированную денежную выплату.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, эту возможность предоставил один из крупных российских банков. Выплата будет доступна всем пенсионерам, независимо от уровня их доходов или социального статуса, и деньги поступят на те же счета, куда переводится пенсия.

Как работает программа

Эта инициатива была запущена ПСБ (Промсвязьбанк), который ранее предлагал подобную программу несколько лет назад. В рамках новой программы пенсионеры смогут получить приветственную выплату в размере 2000 рублей. Для этого достаточно оформить банковскую карту ПСБ и перевести процесс зачисления пенсии на этот счет.

Как отметил Сергей Власов, условия программы не ограничивают возраст пенсионеров, их доход или статус, что делает бонус доступным как для неработающих пенсионеров, так и для тех, кто продолжает работать.

Как получить бонус

Чтобы воспользоваться программой, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Оформить карту в банке ПСБ.

Подать заявление с реквизитами для перевода пенсии на эту карту.

После того как первая пенсия будет зачислена на счет, банк начислит 2000 бонусов.

Эти бонусы можно конвертировать в рубли по курсу один бонус равен одному рублю, что означает, что фактически пенсионер получит 2000 рублей. Уже в ноябре многие смогут воспользоваться этими средствами, если оформят карту и переведут пенсию на счет в ближайшее время.

Для чего эта программа?

Программа призвана поддержать пожилых граждан и сделать банковское обслуживание более удобным. Это не только финансовый бонус, но и способ привязать процесс получения пенсии к удобной банковской карте, что упрощает управление финансами.

Новая программа Промсвязьбанка станет приятным подспорьем для всех пенсионеров, которые хотят получить дополнительную выплату к своей пенсии. Для того чтобы воспользоваться бонусом в 2000 рублей, достаточно выполнить несколько несложных шагов. Оформление карты и перевод пенсии на банковский счет помогут пенсионерам получить дополнительные средства уже в ноябре.