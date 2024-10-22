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Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения пенсионеры уже в ноябре

С наступлением зимнего периода, пенсионеры в Ро...

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С наступлением зимнего периода, пенсионеры в России могут ожидать значительного подспорья благодаря инициативе Промсвязьбанка.

Этой зимой стартует специальная программа, направленная на экономическую поддержку старшего поколения, как подтвердил Сергей Власов, известный эксперт по пенсионным системам.

Возрождение проверенной инициативы

Эта инициатива берет своё начало из прошлой успешной программы банка, которая предоставляла пенсионерам однократную финансовую поддержку за перевод пенсии на счет в ПСБ. В текущем году условия усилены: каждому, кто оформит новую карту и переведет на неё получение пенсии, будет начислено 2000 рублей.

Процесс участия

Чтобы стать участником программы, пенсионерам необходимо оформить карту в Промсвязьбанке и предоставить необходимые банковские реквизиты для перечисления пенсии. После первого поступления пенсии на счет, участники получат бонус, который можно будет конвертировать в наличные. Программа открыта для всех пенсионеров без ограничений по возрасту и уровню дохода, делая её доступной для широкого круга граждан.

Важность инициативы

Обновленная программа ПСБ предлагает не только финансовую выгоду, но и поддерживает уверенность и благополучие пенсионеров в нестабильное экономическое время. Эксперты отмечают, что такие инициативы способствуют укреплению отношений между банками и старшим поколением, повышая доверие и лояльность к финансовым учреждениям.

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