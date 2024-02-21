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Указ подписан: эти выплаты получат все пенсионеры в марте

Указ подписан: эти выплаты получат все пенсионеры в марте

old.oblgazeta.ru

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Стало известно, что в марте россияне пенсионного возраста смогут получить выплаты вне зависимости от того работают он или нет.

Пенсионный эксперт рассказал, что один из крупнейших банков Российской Федерации Промсвязьбанк принял решение возобновить бонусную программу, которая заключается в выплате денежных средств для тех пенсионеров, которые начнут получать ежемесячные пенсионные выплаты через вышеназванную финансовую организацию.

В прошлом 2023 году пожилые граждане, которые перевели свою пенсию в ПСБ, получили единоразовую выплату равную 2 тысячам рублей. В текущем году размер такого бонуса будет повышен до 4 тысяч рублей.

Как было сказано выше, чтобы получить выплату, нужно оформить банковскую карту в Промсвязьбанке и начать получать на нее стразовые выплаты по старости, а также совершить с помощью этой карты любую покупку на любую сумму.

Данная программа будет действовать до июля текущего года.

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