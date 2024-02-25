Указ подписан: эти выплаты получат все пенсионеры уже с 1 марта

Сообщается о предоставлении российским пенсионерам дополнительных льгот. С марта текущего года эта льгота будет распространяться на всех пожилых граждан, включая тех, кто продолжает работать.



Одно из ведущих финансовых учреждений Российской Федерации, Промсвязьбанк, предлагает данное преимущество. Банк планирует возобновить программу, как только будет официально утверждено решение и выполнятся необходимые условия. Согласно сообщению эксперта в пенсионной сфере, Сергея Власова, пожилым россиянам, выбравшим данный банк для получения пенсии, предоставляются дополнительные льготы.



В 2023 году банк проводил аналогичную акцию, предоставляя пенсионерам, которые переводили свою пенсию в него, дополнительное пособие в размере 2 000 рублей. В настоящий раз сумма пособия увеличена до 4 000 рублей.



Согласно условиям программы, пенсионеры должны получить карту Промсвязьбанка и начать получать на нее страховые выплаты по старости. Оформление карты начинается в феврале этого года, а выплата пособия будет осуществляться в марте. Программа действует до июля текущего года.Отмечается, что важно совершить хотя бы одну покупку с использованием этой карты. Эксперты поясняют, что сумма покупок не ограничена и может составлять, например, 5 или 10 рублей.Пособие выплачивается всем участникам акции отдельно от пенсии и может быть использовано независимо от дохода пенсионера.