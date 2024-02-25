Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан: эти выплаты получат все пенсионеры уже с 1 марта

Указ подписан: эти выплаты получат все пенсионеры уже с 1 марта

gazeta.ru

Подписаться в Telegram

Сообщается о предоставлении российским пенсионерам дополнительных льгот. С марта текущего года эта льгота будет распространяться на всех пожилых граждан, включая тех, кто продолжает работать.

Одно из ведущих финансовых учреждений Российской Федерации, Промсвязьбанк, предлагает данное преимущество. Банк планирует возобновить программу, как только будет официально утверждено решение и выполнятся необходимые условия. Согласно сообщению эксперта в пенсионной сфере, Сергея Власова, пожилым россиянам, выбравшим данный банк для получения пенсии, предоставляются дополнительные льготы.

В 2023 году банк проводил аналогичную акцию, предоставляя пенсионерам, которые переводили свою пенсию в него, дополнительное пособие в размере 2 000 рублей. В настоящий раз сумма пособия увеличена до 4 000 рублей.


Согласно условиям программы, пенсионеры должны получить карту Промсвязьбанка и начать получать на нее страховые выплаты по старости. Оформление карты начинается в феврале этого года, а выплата пособия будет осуществляться в марте. Программа действует до июля текущего года.

Отмечается, что важно совершить хотя бы одну покупку с использованием этой карты. Эксперты поясняют, что сумма покупок не ограничена и может составлять, например, 5 или 10 рублей.

Пособие выплачивается всем участникам акции отдельно от пенсии и может быть использовано независимо от дохода пенсионера.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

покос борщевика московская область

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

внедрение crm услуга в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии