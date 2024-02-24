Новости России
· Алина Алмакаева

Указ подписан: эти выплаты получат пенсионеры в марте

Подписаться в Telegram

Пожилые россияне получат дополнительные льготы. Со следующего месяца эти привилегии будут распространяться на всех старших граждан, даже на тех, кто продолжает занятие трудовой деятельностью.

Промсвязь Банк, одно из крупнейших финансовых учреждений в Российской Федерации, предлагает воспользоваться данным бонусом. Банковская организация планирует возобновить программу, как только будет принято официальное решение и соблюдены необходимые условия. Сообщается, что пожилым гражданам России, выбравшим данный банк в качестве партнера по получению пенсии, будут положены дополнительные преимущества. Эту информацию подтверждает Сергей Власов, эксперт в области пенсионного обеспечения.

В 2023 году банк проводил аналогичную акцию и предоставлял нашим пенсионерам, переводящим пенсию в свои руки, бонус в размере 2 000 рублей. В настоящий раз сумма этого поощрения увеличена вдвое и составляет 4 000 рублей.

Согласно условиям программы, участники пенсионной системы должны получить карту Промсвязь Банка и начать на ней воспринимать страховые выплаты по старости. Оформление банковской карты возможно уже в текущем феврале, а бонусные выплаты будут идти с марта. Программа актуальна до июля текущего года.

Отмечается, что весьма важно осуществить хотя бы одну покупку с использованием этой карты. Специалисты поясняют, что сумма покупки не ограничена и может быть даже небольшой, например, 5 или 10 рублей.

Следует упомянуть, что данный бонус будет выплачиваться каждому участнику акции отдельно от пенсии, и его можно будет использовать независимо от дохода пенсионера.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

Лонгриды

21 час назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

лучшие службы дезинсекции и удаления плесени москва

Новости Татарстана

день назад

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

Интересное в Казани

2 дня назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

перешив сидений автомобиля цена в Ростове-на-Дону

Новости Казани

3 часа назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Новости Татарстана

день назад

В Казани снова зафиксированы 10-бальные пробки

Новости Татарстана

день назад

Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев приглашают бесплатно посетить зону для гостей «Игр будущего»
Лонгриды
21 час назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ в 2024 году закупили 242 единицы сельскохозяйственной техники

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Нижнекамска хотят оставить город без слепых зон

Новости Татарстана

3 часа назад

В 2024 году в РТ проведут капремонт 669 многоквартирных домов

Новости Казани

3 часа назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
2 дня назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани на «Играх будущего» будут парады косплееров

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

Новости Татарстана

день назад

Минниханов встретился с послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой