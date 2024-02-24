Указ подписан: эти выплаты получат пенсионеры в марте

Пожилые россияне получат дополнительные льготы. Со следующего месяца эти привилегии будут распространяться на всех старших граждан, даже на тех, кто продолжает занятие трудовой деятельностью.

Промсвязь Банк, одно из крупнейших финансовых учреждений в Российской Федерации, предлагает воспользоваться данным бонусом. Банковская организация планирует возобновить программу, как только будет принято официальное решение и соблюдены необходимые условия. Сообщается, что пожилым гражданам России, выбравшим данный банк в качестве партнера по получению пенсии, будут положены дополнительные преимущества. Эту информацию подтверждает Сергей Власов, эксперт в области пенсионного обеспечения.

В 2023 году банк проводил аналогичную акцию и предоставлял нашим пенсионерам, переводящим пенсию в свои руки, бонус в размере 2 000 рублей. В настоящий раз сумма этого поощрения увеличена вдвое и составляет 4 000 рублей.

Согласно условиям программы, участники пенсионной системы должны получить карту Промсвязь Банка и начать на ней воспринимать страховые выплаты по старости. Оформление банковской карты возможно уже в текущем феврале, а бонусные выплаты будут идти с марта. Программа актуальна до июля текущего года.

Отмечается, что весьма важно осуществить хотя бы одну покупку с использованием этой карты. Специалисты поясняют, что сумма покупки не ограничена и может быть даже небольшой, например, 5 или 10 рублей.

Следует упомянуть, что данный бонус будет выплачиваться каждому участнику акции отдельно от пенсии, и его можно будет использовать независимо от дохода пенсионера.