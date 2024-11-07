Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже в ноябре

Уже в ближайшие дни ассортимент российских супе...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Уже в ближайшие дни ассортимент российских супермаркетов претерпит серьезные изменения. С 1 ноября некоторые товары исчезнут с полок магазинов, и это не временная мера.

Крупные торговые сети, включая «Ленту», решили пересмотреть свою товарную политику и оптимизировать ассортимент. Представители ретейла уверяют, что это нововведение направлено на улучшение покупательского опыта.

Оптимизация ради экономии: что это значит для покупателей

Решение о сокращении ассортимента принято в рамках стратегии перехода на более бюджетный формат торговли. Например, «Лента» уже начала трансформацию некоторых магазинов в формат эконом-класса. Это означает, что часть продукции, в основном премиального сегмента, покинет прилавки. На смену ей придут более доступные по цене товары, среди которых приоритет отдан продукции под собственными брендами супермаркетов.

Такая продукция требует меньших затрат на производство и продвижение, что позволяет предлагать ее по конкурентным ценам, не теряя в качестве. В рамках этой оптимизации уже пересмотрено 35 товарных категорий, что делает покупки более доступными для широкой аудитории.

Почему это выгодно для покупателей

Супермаркеты объясняют нововведения стремлением адаптироваться к изменяющимся потребностям покупателей. Бюджетные товары, которые придут на смену более дорогим аналогам, позволят снизить расходы потребителей. К тому же, ассортимент будет укомплектован позициями, способными удовлетворить запросы большинства социально-экономических групп.

Что дальше: тренд на минимализм

Следуя примеру «Ленты», оптимизацию ассортимента планируют и другие крупные сети. Эксперты рынка считают, что этот подход может стать трендом на фоне текущей экономической ситуации, помогая покупателям экономить, не теряя в качестве. Сокращение ассортимента не только упрощает выбор для клиентов, но и снижает операционные затраты для торговых сетей.
Для россиян это означает новые привычки и подходы к покупкам. Уже с ноября полки магазинов могут выглядеть иначе, но это не повод для беспокойства — обещают ретейлеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

уничтожение клопов тараканов и других насекомых грызунов вирусов плесени запахов дезинфекция с

Новости Татарстана

11 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

установка инженерной доски в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

день назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Казани

5 часов назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости Казани

7 часов назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей
Лонгриды
48 минут назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Год назад редакция PROKAZAN готовила материал о...

Новости Татарстана

2 часа назад

На Пхукете переодетые мужчины напали на туриста из Челнов из-за шутки

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Новости Татарстана

3 часа назад

Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста

Новости Казани

3 часа назад

Бар Gocci на Баумана закрыли на 60 дней из-за шума
В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
4 часа назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Новости Казани

7 часов назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости Казани

8 часов назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Новости Казани

8 часов назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители
У девелопера, государства, частника или в СНТ? ...
Интересное в Казани
5 дней назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка