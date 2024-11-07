Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже в ноябре

Уже в ближайшие дни ассортимент российских супермаркетов претерпит серьезные изменения. С 1 ноября некоторые товары исчезнут с полок магазинов, и это не временная мера.

Крупные торговые сети, включая «Ленту», решили пересмотреть свою товарную политику и оптимизировать ассортимент. Представители ретейла уверяют, что это нововведение направлено на улучшение покупательского опыта.

Оптимизация ради экономии: что это значит для покупателей

Решение о сокращении ассортимента принято в рамках стратегии перехода на более бюджетный формат торговли. Например, «Лента» уже начала трансформацию некоторых магазинов в формат эконом-класса. Это означает, что часть продукции, в основном премиального сегмента, покинет прилавки. На смену ей придут более доступные по цене товары, среди которых приоритет отдан продукции под собственными брендами супермаркетов.

Такая продукция требует меньших затрат на производство и продвижение, что позволяет предлагать ее по конкурентным ценам, не теряя в качестве. В рамках этой оптимизации уже пересмотрено 35 товарных категорий, что делает покупки более доступными для широкой аудитории.

Почему это выгодно для покупателей

Супермаркеты объясняют нововведения стремлением адаптироваться к изменяющимся потребностям покупателей. Бюджетные товары, которые придут на смену более дорогим аналогам, позволят снизить расходы потребителей. К тому же, ассортимент будет укомплектован позициями, способными удовлетворить запросы большинства социально-экономических групп.

Что дальше: тренд на минимализм

Следуя примеру «Ленты», оптимизацию ассортимента планируют и другие крупные сети. Эксперты рынка считают, что этот подход может стать трендом на фоне текущей экономической ситуации, помогая покупателям экономить, не теряя в качестве. Сокращение ассортимента не только упрощает выбор для клиентов, но и снижает операционные затраты для торговых сетей.

Для россиян это означает новые привычки и подходы к покупкам. Уже с ноября полки магазинов могут выглядеть иначе, но это не повод для беспокойства — обещают ретейлеры.

