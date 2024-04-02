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· Ульяна Сенько

Указ подписан: эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с начала апреля

Указ подписан: эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с начала апреля

mebel-gu.ru

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Нововведения в ассортименте товаров в российских магазинах вступят в силу с началом апреля.

Ведомства и крупные торговые сети страны приняли решение о прекращении продажи некоторых категорий товаров, которые исчезнут с полок уже весной.

Специалисты уточняют, что в список исключений попала лапша быстрого приготовления от американского производителя Nissin Foods из-за содержания в ее составе генно-модифицированной сои. Роспотребнадзор выпустил регулятивное постановление, согласно

которому продажа этой продукции на территории России будет запрещена. Уже имеющиеся на складах партии продукта подлежат изъятию.

Параллельно, значительные изменения произойдут в ассортименте крупных розничных сетей, таких как «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл». Они приняли стратегическое решение об оптимизации своего ассортимента, переместив часть товаров из оффлайн-магазинов в онлайн-платформы. Таким образом, определенные категории продукции, включая бытовую химию и продукты питания, будут доступны для покупки исключительно через интернет с возможностью доставки на дом.

Эти меры направлены на повышение удобства покупок для клиентов и улучшение контроля качества продаваемых товаров, обеспечивая безопасность и здоровье потребителей, сообщает PRIMPRESS.

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