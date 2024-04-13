Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Эти популярные товары полностью пропадут с прилавков российских магазинов в ближайшее время

Указ подписан. Эти популярные товары полностью пропадут с прилавков российских магазинов в ближайшее время

salesnip.ru

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Российские потребители столкнутся со значительными переменами в ретейл-секторе, в результате которых некоторые продукты скоро пропадут из традиционных торговых точек.

Внедренные изменения, как подчеркнул эксперт Янис Юкша, включают вывод из продажи лапши быстрого приготовления от американского бренда Nissin Foods из-за ее содержания генно-модифицированной сои, что было остановлено по указанию Роспотребнадзора.

Параллельно с этим, ведущие торговые сети, такие как «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл», настраивают свои операционные стратегии, уделяя внимание расширению своего присутствия в сфере онлайн-торговли. Это перемещение товаров в виртуальное пространство отвечает на увеличивающуюся тенденцию к интернет-шопингу среди российских потребителей.

Эти преобразования в сфере ретейла являются отражением глобального движения к цифровизации коммерции и усиленной безопасности пищевых продуктов. Несмотря на исчезновение некоторых товаров с физических стеллажей, они останутся доступными для покупки онлайн, предоставляя дополнительные удобства для покупателей.

Важно для российских покупателей оставаться осведомленными об этих новшествах, чтобы своевременно модифицировать свои потребительские привычки и извлечь выгоду из возможностей онлайн-торговли.

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