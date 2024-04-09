Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшие дни

Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшие дни

zazakupkami.ru

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В скором времени покупатели в России столкнутся с обновлениями в ассортименте товаров магазинов. Ожидается, что некоторые изделия исчезнут с полок ввиду новых регуляций.

Среди примеров - исключение из продаж лапши быстрого приготовления от производителя Nissin Foods, которую признали неприемлемой для рынка из-за содержания генно-модифицированной сои, согласно решению Роспотребнадзора.

Это изменение прекратит поставки данного продукта, целью которого является охрана здоровья конечных потребителей.

Более того, отдельные розничные сети, такие как «Ашан», «Лента», и «ВкусВилл», планируют перенести часть товаров в онлайн-пространство, сократив их наличие в физических магазинах. Этот шаг позволит приобретать продукцию, от бытовой химии до продовольственных товаров, исключительно в интернете с опцией домашней доставки, предоставляя новые возможности для потребителей.

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