Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшие дни
zazakupkami.ru
В скором времени покупатели в России столкнутся с обновлениями в ассортименте товаров магазинов. Ожидается, что некоторые изделия исчезнут с полок ввиду новых регуляций.
Среди примеров - исключение из продаж лапши быстрого приготовления от производителя Nissin Foods, которую признали неприемлемой для рынка из-за содержания генно-модифицированной сои, согласно решению Роспотребнадзора.
Это изменение прекратит поставки данного продукта, целью которого является охрана здоровья конечных потребителей.
Более того, отдельные розничные сети, такие как «Ашан», «Лента», и «ВкусВилл», планируют перенести часть товаров в онлайн-пространство, сократив их наличие в физических магазинах. Этот шаг позволит приобретать продукцию, от бытовой химии до продовольственных товаров, исключительно в интернете с опцией домашней доставки, предоставляя новые возможности для потребителей.
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