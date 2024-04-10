Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшее время

Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшее время

imghub.ru

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Покупатели в России должны быть готовы к значительным изменениям, поскольку определённые товары скоро исчезнут с прилавков.

Это решение, принятое контролирующими органами и крупными розничными сетями, влияет как на продукты питания, так и на другие категории товаров.

Одно из ключевых изменений коснется лапши быстрого приготовления от Nissin Foods, американского производителя. Этот продукт попал под запрет Роспотребнадзора из-за содержания генно-модифицированной сои. В результате, все остатки этой продукции будут убраны с продажи, и новых поставок не предвидится.

Параллельно, крупные розничные сети, включая «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл», адаптируют свои стратегии под растущие тренды электронной коммерции. Многие товары, ранее доступные на полках физических магазинов, будут перенесены в онлайн, что отражает увеличивающееся предпочтение потребителей к покупкам через интернет.

Эти изменения в ритейле отражают более широкую тенденцию переориентации рынка на цифровые платформы и повышение стандартов безопасности продуктов питания. Пока некоторые товары исчезнут с физических прилавков, они станут доступны онлайн, что предлагает новые удобства для потребителей.

Потребители должны оставаться в курсе этих изменений, чтобы адаптировать свои покупательские привычки и воспользоваться новыми возможностями покупки товаров в онлайн-формате.

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