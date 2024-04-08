Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов 8 апреля

В ближайшее время покупатели в России столкнутся с исчезновением известных товаров с прилавков розничных магазинов.

Контролирующие органы в сотрудничестве с крупными ритейлерами решили прекратить продажу определенных продуктов, начиная с 8 апреля, как сообщает PRIMPRESS.

Среди прочего, на полках больше не будет обнаружено лапши быстрого приготовления от производителя Nissin Foods, деятельность которого осуществляется в США. Этот продукт был исключен из ассортимента по решению Роспотребнадзора из-за выявленного содержания генно-модифицированной сои в составе.

Помимо этого, изменения коснутся ассортимента в ряде крупных торговых сетей, включая «Лента», «Ашан», и «ВкусВилл», которые планируют перенести часть товаров в онлайн-продажи. Это означает, что некоторые продукты и товары больше не будут доступны в стационарных магазинах, но их можно будет приобрести через интернет с доставкой на дом. Такие перемены в структуре предложения предполагаются как способ оптимизации торговых процессов и предоставят покупателям больше удобств при выборе и покупке товаров.