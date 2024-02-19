Указ подписан: эти деньги получат все пенсионеры в марте

Недавно было объявлено, что российские пенсионеры получат дополнительные льготы. С марта эта льгота будет распространяться на всех пожилых людей, включая тех, кто еще работает.

Один из крупнейших банков Российской Федерации Промсвязь банк предлагает этот бонус. Финансовая организация планирует возобновить программу, как только будет принято официальное решение и соблюдены необходимые условия. Пожилым россиянам, выбравшим этот банк для получения пенсии, полагаются дополнительные льготы, сообщил эксперт пенсионной сферы Сергей Власов.

В 2023 году банк проводил аналогичную акцию и предоставлял пенсионерам, переводившим пенсию в этот банк, надбавку в размере 2 000 рублей. В этот раз сумма была увеличена до 4 000 рублей.

Согласно условиям программы, пенсионеры должны получить карту ПСБ и начать получать на нее страховую выплату по старости. Оформление карты начинается в текущем феврале, а выплата бонуса - в марте. Программа действует до июля этого года.

Отмечается, что важно совершить хотя бы одну покупку по карте. Эксперты поясняют, что сумма покупок не ограничена и может составлять, например, 5 или 10 рублей.

Бонус выплачивается всем участникам акции отдельно от пенсии и может быть использован вне зависимости от дохода пенсионера.