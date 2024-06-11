Указ подписан: Эльвира Набиуллина заявила о сворачивании льготных ипотечных программ

На Петербургском экономическом форуме Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, выступила с заявлением о недопустимости расширения льготных кредитных программ.

Она подчеркнула, что предложения по их расширению приведут к повышению процентных ставок на коммерческие кредиты, сообщает РИА Новости.

Правительство активно ищет способы урегулирования ситуации на перенасыщенном ипотечном рынке. Одним из предложенных решений является замена текущих льготных программ на новые, которые помогут сдерживать рост цен на недвижимость, сохраняя её доступность. К примеру, предлагается ввести льготные ставки исключительно для покупки больших квартир многодетными семьями.