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Указ подписан: деньги получат все пенсионеры в марте

Указ подписан: деньги получат все пенсионеры в марте

yaroslavl.bezformata.com

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Появилась информация о том, что в скором времени российские пенсионеры получат возможность воспользоваться новыми льготами, которые начнут действовать с марта и будут распространяться на всех пожилых граждан, включая тех, кто продолжает работать.

Один из крупнейших банков в России, Промсвязьбанк, предлагает этот бонус. Финансовое учреждение планирует возобновить программу. Эксперты в пенсионной сфере отмечают, что пожилые граждане, выбравшие указанный банк для получения ежемесячных выплат, имеют право на дополнительные льготы.

Согласно условиям программы, пенсионерам необходимо получить карту ПСБ и начать получать страховые выплаты по возрасту. Выдача карт начнется с февраля текущего года, а бонусные выплаты в размере 4 тысяч рублей начнутся в марте. Программа будет действовать до начала июля 2024 года.

Отмечается, что для получения выплаты на карту необходимо совершить хотя бы одну покупку по карте. По мнению экспертов, нет никаких ограничений по сумме покупок.

Бонус будет выплачиваться всем участникам акции вне зависимости от их трудового статуса.

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