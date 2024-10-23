Указ подписан. Данную сумму получат все без исключения российские пенсионеры в ноябре

В ноябре 2024 года российские пенсионеры смогут воспользоваться новой программой финансовой поддержки, инициированной одним из ведущих банков страны — ПСБ.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Власов поделился, что главной целью этой программы является улучшение материального положения пожилых граждан за счет предоставления им дополнительных денежных бонусов через привычные каналы выплаты пенсий.

Запуск популярной программы «Приветственные выплаты»

ПСБ принял решение снова запустить программу «Приветственные выплаты», которая пользовалась большим успехом среди пенсионеров два года назад. В рамках этой инициативы пенсионеры, открывшие карту в ПСБ и переведшие на нее свои пенсии, получали денежные бонусы. Программа была временно приостановлена, но теперь возобновлена для поддержки пожилых граждан, особенно в условиях непростой экономической обстановки.

Условия участия и получения бонусов

Согласно словам Сергея Власова, для получения бонусов пенсионерам нужно открыть карту в названном банке и подать заявление с реквизитами для перевода пенсии. Как только на новую карту поступит первая пенсионная выплата, на счет автоматически начисляется 2000 бонусных рублей. Эти бонусы можно будет обменять на реальные деньги и использовать для повседневных нужд, например, для оплаты товаров или услуг.

Преимущества программы: доступность для всех пенсионеров

Одно из ключевых преимуществ программы — её широкая доступность. В программе могут участвовать все пенсионеры, независимо от их возраста и дохода. Это предложение будет одинаково привлекательно как для работающих, так и для неработающих пожилых людей, предоставляя всем участникам возможность получить бонусы без каких-либо сложных условий.

Социальная важность инициативы

Программа «Приветственные выплаты» от ПСБ направлена не только на финансовую поддержку пенсионеров, но и на укрепление их доверия к банковской системе. В условиях нестабильной экономики дополнительная финансовая помощь помогает пожилым гражданам чувствовать себя увереннее, улучшая их финансовую стабильность и качество жизни.

Запуск новой программы ПСБ — это важный шаг в поддержке пенсионеров. Простота участия и возможность получить бонусы без лишних сложностей делают эту инициативу привлекательной для широкой аудитории пожилых граждан. Она помогает улучшить финансовое положение пенсионеров, предоставляя им дополнительные средства для решения повседневных задач.