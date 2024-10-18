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Указ подписан. Данную сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре 2024-го

С ноября 2024 года ПСБ запускает новую волну св...

onlinevologda.ru

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С ноября 2024 года ПСБ запускает новую волну своей инициативы по поддержке пенсионеров в России.

Теперь, каждый пенсионер, получающий пенсию на карту ПСБ, получит дополнительные 2 тысячи рублей.

Как получить выплату:

  • Переведите пенсию на карту ПСБ: оформите специальную банковскую карту ПСБ и подайте заявление на перевод пенсии.
  • Автоматические выплаты: после первого зачисления пенсии на новую карту, банк автоматически переведет вам 2000 рублей без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

Преимущества программы:

  • Финансовая поддержка: дополнительные средства позволят пенсионерам более эффективно управлять своим бюджетом в условиях текущей экономической нестабильности.
  • Свобода использования: вы можете использовать 2000 рублей для любых целей, от повседневных расходов до личных потребностей.
  • Улучшение финансового благополучия: программа направлена на укрепление финансовой независимости пенсионеров, делая их жизнь более комфортной.

Опыт прошлых лет:

ПСБ успешно реализовал подобную программу два года назад, получив положительные отзывы от участников. Это вдохновило банк возобновить инициативу, чтобы и в этот раз помочь пенсионерам.

Будущее программы:

ПСБ стремится интегрировать пенсионеров в современную банковскую систему, предлагая им доступ к широкому спектру продуктов и услуг. Это делает управление финансами проще и удобнее, улучшая качество жизни пожилых людей. Возобновление программы денежных выплат — это важный шаг к укреплению социальной ответственности бизнеса и поддержке старшего поколения.

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