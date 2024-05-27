Указ подписан: что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня

В России грядут изменения в системе пенсионного обеспечения. С 1 июня одних пенсионеров ждут приятные сюрпризы в виде надбавок, а другие смогут рассчитывать на перерасчет выплат. Разбираемся, кому повезет в этот раз.

Как отмечает ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, с 1 июня 2024 года вступают в силу новшества на региональном уровне. Например, в Краснодарском крае проиндексируют льготную стоимость проездных для пенсионеров и других льготных категорий граждан.

Пенсионерам, которым в июне исполнится 80 лет, фиксированную выплату увеличат вдвое! Это значит, что их пенсия вырастет на 8134,88 рубля.

Такую же прибавку получат и те, кому в мае установят I группу инвалидности. Однако, если инвалиду I группы исполнится 80 лет, второй раз фиксированную выплату не увеличат.

Что касается работающих пенсионеров, то им индексация пенсий, увы, не положена. Однако, как отмечает юрист Елена Кузнецова, если пенсионер уволится, то в июне он может рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.

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